سعر BAC Games (BACGAMES)
سعر BAC Games (BACGAMES) المباشر لليوم هو USD 0.00379129. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BACGAMES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BAC Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.75K
- تغيير سعر BAC Games خلال اليوم هو -20.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BAC Games مقابل USD هو $ -0.000953342009243964 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BAC Games مقابل USD هو $ -0.0020193635 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BAC Games مقابل USD هو $ +0.0016536602 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BAC Games مقابل USD هو $ +0.001392083887715926 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000953342009243964
|-20.09%
|30 يوم
|$ -0.0020193635
|-53.26%
|60 يوم
|$ +0.0016536602
|+43.62%
|90 يوم
|$ +0.001392083887715926
|+58.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BAC Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.93%
-20.09%
-49.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BAC Games is the first Web3 game platform on Blast (blast.io), and will cover a diverse array of thrilling games. Being the first game in the series, BAC (Blast Auto Club) is a relaxing and entertaining HTML5 club racing game.
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$0.00379129
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