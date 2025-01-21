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سعر BAC Games (BACGAMES) المباشر لليوم هو USD 0.00379129 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BACGAMES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BAC Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.75K - تغيير سعر BAC Games خلال اليوم هو -20.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BAC Games (BACGAMES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BAC Games مقابل USD هو $ -0.000953342009243964 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BAC Games مقابل USD هو $ -0.0020193635 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BAC Games مقابل USD هو $ +0.0016536602 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BAC Games مقابل USD هو $ +0.001392083887715926 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000953342009243964 -20.09% 30 يوم $ -0.0020193635 -53.26% 60 يوم $ +0.0016536602 +43.62% 90 يوم $ +0.001392083887715926 +58.02%

تحليل سعر BAC Games (BACGAMES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BAC Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00304985$ 0.00304985 $ 0.00304985 24 ساعة مرتفع $ 0.00474463$ 0.00474463 $ 0.00474463 عالية طوال الوقت $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 تغير السعر (1 ساعة) -1.93% تغير السعر (1يوم) -20.09% تغير السعر (7 أيام) -49.23%

معلومات سوق BAC Games (BACGAMES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: