سعر BabyXrp (BBYXRP)
سعر BabyXrp (BBYXRP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BBYXRP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BabyXrp الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.92
- تغيير سعر BabyXrp خلال اليوم هو -2.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BBYXRP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BBYXRP.
خلال اليوم، كان سعر BabyXrp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BabyXrp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BabyXrp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BabyXrp مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.17%
|30 يوم
|$ 0
|+2.66%
|60 يوم
|$ 0
|+14.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BabyXrp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
-2.17%
-2.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BabyXrp is a meme token on BSc chain. BabyXrp rewards the long term holders with XRP every week. The liquidity is locked for long term.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BBYXRP إلى AUD
A$--
|1 BBYXRP إلى GBP
￡--
|1 BBYXRP إلى EUR
€--
|1 BBYXRP إلى USD
$--
|1 BBYXRP إلى MYR
RM--
|1 BBYXRP إلى TRY
₺--
|1 BBYXRP إلى JPY
¥--
|1 BBYXRP إلى RUB
₽--
|1 BBYXRP إلى INR
₹--
|1 BBYXRP إلى IDR
Rp--
|1 BBYXRP إلى PHP
₱--
|1 BBYXRP إلى EGP
￡E.--
|1 BBYXRP إلى BRL
R$--
|1 BBYXRP إلى CAD
C$--
|1 BBYXRP إلى BDT
৳--
|1 BBYXRP إلى NGN
₦--
|1 BBYXRP إلى UAH
₴--
|1 BBYXRP إلى VES
Bs--
|1 BBYXRP إلى PKR
Rs--
|1 BBYXRP إلى KZT
₸--
|1 BBYXRP إلى THB
฿--
|1 BBYXRP إلى TWD
NT$--
|1 BBYXRP إلى CHF
Fr--
|1 BBYXRP إلى HKD
HK$--
|1 BBYXRP إلى MAD
.د.م--