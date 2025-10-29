معلومات سعر BabyUnicorn (BABYU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) -11.58% تغير السعر (7 أيام) -29.85% تغير السعر (7 أيام) -29.85%

سعر BabyUnicorn (BABYU) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BABYU بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBABYU على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BABYU -0.28% على مدار الساعة الماضية، -11.58% على مدار 24 ساعة، و -29.85% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BabyUnicorn (BABYU)

القيمة السوقية $ 133.32K$ 133.32K $ 133.32K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 133.32K$ 133.32K $ 133.32K إمداد دورة التداول 999.84M 999.84M 999.84M إجمالي العرض 999,843,407.961523 999,843,407.961523 999,843,407.961523

القيمة السوقية الحالية لـ BabyUnicorn هي $ 133.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BABYU يبلغ 999.84M، مع إجمالي عرض 999843407.961523. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 133.32K.