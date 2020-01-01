توكنوميكس BABYTRUMP (BABYTRUMP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BABYTRUMP (BABYTRUMP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BABYTRUMP (BABYTRUMP) The $BABYTRUMP token is a digital cryptocurrency designed to integrate the vibrant world of memes with the robustness of blockchain technology. Central to the token's design is the intention to capture elements of popular culture, particularly those inspired by iconic Trump-related humor. Initiated in 2023 by an experienced development team, the $BABYTRUMP project has seen growth in both its community and recognition within the crypto sector. Moving forward, the roadmap for $BABYTRUMP includes potential collaborations, technological integrations, and community-centric events. Holders of the $BABYTRUMP token gain access to an array of exclusive content and events, ensuring that the token serves purposes beyond mere trading. It acts as an entry point to a broader digital ecosystem filled with engaging content and interactive experiences. For those interested in a crypto project that blends entertainment and digital currency, $BABYTRUMP offers a unique proposition in the ever-evolving crypto landscape. الموقع الرسمي: https://babytrumpeth.com اشتر BABYTRUMP الآن!

توكنوميكس BABYTRUMP (BABYTRUMP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BABYTRUMP (BABYTRUMP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 91.76K $ 91.76K $ 91.76K إجمالي العرض: $ 39.69M $ 39.69M $ 39.69M العرض المتداول: $ 39.69M $ 39.69M $ 39.69M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 91.76K $ 91.76K $ 91.76K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.350821 $ 0.350821 $ 0.350821 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00150367 $ 0.00150367 $ 0.00150367 السعر الحالي: $ 0.00231173 $ 0.00231173 $ 0.00231173 معرفة المزيد عن سعر BABYTRUMP (BABYTRUMP)

توكنوميكس BABYTRUMP (BABYTRUMP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BABYTRUMP (BABYTRUMP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BABYTRUMP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BABYTRUMP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BABYTRUMP، استكشف السعر المباشر لتوكن BABYTRUMP!

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