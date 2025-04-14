سعر BABYTRUMP (BABYTRUMP)
سعر BABYTRUMP (BABYTRUMP) المباشر لليوم هو USD 0.00242094. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 96.10K. يتم تحديث سعر BABYTRUMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BABYTRUMP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BABYTRUMP خلال اليوم هو +14.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 39.69M
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خلال اليوم، كان سعر BABYTRUMP مقابل USD هو $ +0.00031146 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BABYTRUMP مقابل USD هو $ -0.0001953742 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BABYTRUMP مقابل USD هو $ -0.0010990907 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BABYTRUMP مقابل USD هو $ -0.014701435297095007 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00031146
|+14.76%
|30 يوم
|$ -0.0001953742
|-8.07%
|60 يوم
|$ -0.0010990907
|-45.39%
|90 يوم
|$ -0.014701435297095007
|-85.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BABYTRUMP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
+14.76%
+25.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $BABYTRUMP token is a digital cryptocurrency designed to integrate the vibrant world of memes with the robustness of blockchain technology. Central to the token's design is the intention to capture elements of popular culture, particularly those inspired by iconic Trump-related humor. Initiated in 2023 by an experienced development team, the $BABYTRUMP project has seen growth in both its community and recognition within the crypto sector. Moving forward, the roadmap for $BABYTRUMP includes potential collaborations, technological integrations, and community-centric events. Holders of the $BABYTRUMP token gain access to an array of exclusive content and events, ensuring that the token serves purposes beyond mere trading. It acts as an entry point to a broader digital ecosystem filled with engaging content and interactive experiences. For those interested in a crypto project that blends entertainment and digital currency, $BABYTRUMP offers a unique proposition in the ever-evolving crypto landscape.
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