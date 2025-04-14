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سعر BABYTRUMP (BABYTRUMP) المباشر لليوم هو USD 0.00242094 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 96.10K . يتم تحديث سعر BABYTRUMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BABYTRUMP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BABYTRUMP خلال اليوم هو +14.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 39.69M

أداء سعر BABYTRUMP (BABYTRUMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BABYTRUMP مقابل USD هو $ +0.00031146 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BABYTRUMP مقابل USD هو $ -0.0001953742 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BABYTRUMP مقابل USD هو $ -0.0010990907 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BABYTRUMP مقابل USD هو $ -0.014701435297095007 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00031146 +14.76% 30 يوم $ -0.0001953742 -8.07% 60 يوم $ -0.0010990907 -45.39% 90 يوم $ -0.014701435297095007 -85.86%

تحليل سعر BABYTRUMP (BABYTRUMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BABYTRUMP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00205483$ 0.00205483 $ 0.00205483 24 ساعة مرتفع $ 0.00251781$ 0.00251781 $ 0.00251781 عالية طوال الوقت $ 0.350821$ 0.350821 $ 0.350821 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) +14.76% تغير السعر (7 أيام) +25.34%

معلومات سوق BABYTRUMP (BABYTRUMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: