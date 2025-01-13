سعر BabySmurf9000 (BS9000)
سعر BabySmurf9000 (BS9000) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BS9000 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BabySmurf9000 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 101.24
- تغيير سعر BabySmurf9000 خلال اليوم هو +0.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BabySmurf9000 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BabySmurf9000 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BabySmurf9000 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BabySmurf9000 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.99%
|30 يوم
|$ 0
|+3.12%
|60 يوم
|$ 0
|+31.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BabySmurf9000: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
+0.99%
-14.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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