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سعر Babypie Wrapped BTC (MBTC) المباشر لليوم هو USD 94,699 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Babypie Wrapped BTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 98.24K - تغيير سعر Babypie Wrapped BTC خلال اليوم هو +0.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Babypie Wrapped BTC (MBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Babypie Wrapped BTC مقابل USD هو $ +680.32 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Babypie Wrapped BTC مقابل USD هو $ -5,721.8650984000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Babypie Wrapped BTC مقابل USD هو $ +2,504.4855132000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Babypie Wrapped BTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +680.32 +0.72% 30 يوم $ -5,721.8650984000 -6.04% 60 يوم $ +2,504.4855132000 +2.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Babypie Wrapped BTC (MBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Babypie Wrapped BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 93,380$ 93,380 $ 93,380 24 ساعة مرتفع $ 94,976$ 94,976 $ 94,976 عالية طوال الوقت $ 107,827$ 107,827 $ 107,827 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) +0.72% تغير السعر (7 أيام) -3.05%

معلومات سوق Babypie Wrapped BTC (MBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: