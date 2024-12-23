سعر BabyMooDeng (BABYDENG)
سعر BabyMooDeng (BABYDENG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 342.13K. يتم تحديث سعر BABYDENG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BabyMooDeng الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.91K
- تغيير سعر BabyMooDeng خلال اليوم هو +12.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.85M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BABYDENG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BABYDENG.
خلال اليوم، كان سعر BabyMooDeng مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BabyMooDeng مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BabyMooDeng مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BabyMooDeng مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+12.12%
|30 يوم
|$ 0
|-21.25%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BabyMooDeng: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
+12.12%
-41.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BabyDeng is about the adorable little hippo MooDeng . It is about a family friendly animated Moo Deng as a baby that is community driven with 0 tax. It is a token for people to join and feel safe in as there’s no major holders distribution is good and is a CTO. It is a meme coin that is intended as the beta play for moodeng, as babydoge was to doge. We want to be a bridge for people looking to get into crypto and for people of all ages to enjoy .
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BABYDENG إلى AUD
A$--
|1 BABYDENG إلى GBP
￡--
|1 BABYDENG إلى EUR
€--
|1 BABYDENG إلى USD
$--
|1 BABYDENG إلى MYR
RM--
|1 BABYDENG إلى TRY
₺--
|1 BABYDENG إلى JPY
¥--
|1 BABYDENG إلى RUB
₽--
|1 BABYDENG إلى INR
₹--
|1 BABYDENG إلى IDR
Rp--
|1 BABYDENG إلى PHP
₱--
|1 BABYDENG إلى EGP
￡E.--
|1 BABYDENG إلى BRL
R$--
|1 BABYDENG إلى CAD
C$--
|1 BABYDENG إلى BDT
৳--
|1 BABYDENG إلى NGN
₦--
|1 BABYDENG إلى UAH
₴--
|1 BABYDENG إلى VES
Bs--
|1 BABYDENG إلى PKR
Rs--
|1 BABYDENG إلى KZT
₸--
|1 BABYDENG إلى THB
฿--
|1 BABYDENG إلى TWD
NT$--
|1 BABYDENG إلى CHF
Fr--
|1 BABYDENG إلى HKD
HK$--
|1 BABYDENG إلى MAD
.د.م--