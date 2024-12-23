سعر BabyMarvin Inu (BABYMARVIN)
سعر BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 131.01K. يتم تحديث سعر BABYMARVIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BabyMarvin Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.61K
- تغيير سعر BabyMarvin Inu خلال اليوم هو -23.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر BabyMarvin Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BabyMarvin Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BabyMarvin Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BabyMarvin Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-23.93%
|30 يوم
|$ 0
|-82.52%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BabyMarvin Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.94%
-23.93%
-46.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BabyMarvin Inu is an innovative meme token designed to bring fun and community engagement to the cryptocurrency space. Inspired by the playful spirit of meme culture, BabyMarvin Inu aims to create a vibrant ecosystem where users can participate in various activities, including trading, staking, and community-driven initiatives. Our project focuses on building a strong community around the token, leveraging social media and creative marketing strategies to enhance visibility and adoption. With a commitment to transparency and security, BabyMarvin Inu is poised to become a beloved token among meme enthusiasts and crypto investors alike. Join us on this exciting journey and be part of the BabyMarvin Inu family!
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