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سعر BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 131.01K . يتم تحديث سعر BABYMARVIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BabyMarvin Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.61K - تغيير سعر BabyMarvin Inu خلال اليوم هو -23.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B

أداء سعر BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BabyMarvin Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BabyMarvin Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BabyMarvin Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BabyMarvin Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -23.93% 30 يوم $ 0 -82.52% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BabyMarvin Inu (BABYMARVIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BabyMarvin Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -7.94% تغير السعر (1يوم) -23.93% تغير السعر (7 أيام) -46.48%

معلومات سوق BabyMarvin Inu (BABYMARVIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: