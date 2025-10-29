معلومات سعر BabyManyu (BABYMANYU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.50% تغير السعر (1يوم) -3.40% تغير السعر (7 أيام) +19.87% تغير السعر (7 أيام) +19.87%

سعر BabyManyu (BABYMANYU) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BABYMANYU بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBABYMANYU على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BABYMANYU -0.50% على مدار الساعة الماضية، -3.40% على مدار 24 ساعة، و +19.87% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BabyManyu (BABYMANYU)

القيمة السوقية $ 61.10K$ 61.10K $ 61.10K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 61.10K$ 61.10K $ 61.10K إمداد دورة التداول 420.69T 420.69T 420.69T إجمالي العرض 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BabyManyu هي $ 61.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BABYMANYU يبلغ 420.69T، مع إجمالي عرض 420690000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 61.10K.