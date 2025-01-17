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سعر BabyLofi (BABYLOFI) المباشر لليوم هو USD 0.00001116 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 111.55K . يتم تحديث سعر BABYLOFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BabyLofi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.80K - تغيير سعر BabyLofi خلال اليوم هو -13.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر BabyLofi (BABYLOFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BabyLofi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BabyLofi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BabyLofi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BabyLofi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -13.74% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BabyLofi (BABYLOFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BabyLofi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001031$ 0.00001031 $ 0.00001031 24 ساعة مرتفع $ 0.00001436$ 0.00001436 $ 0.00001436 عالية طوال الوقت $ 0.00007604$ 0.00007604 $ 0.00007604 تغير السعر (1 ساعة) +1.22% تغير السعر (1يوم) -13.74% تغير السعر (7 أيام) +14.20%

معلومات سوق BabyLofi (BABYLOFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: