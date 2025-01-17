سعر BabyLofi (BABYLOFI)
سعر BabyLofi (BABYLOFI) المباشر لليوم هو USD 0.00001116. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 111.55K. يتم تحديث سعر BABYLOFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BabyLofi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.80K
- تغيير سعر BabyLofi خلال اليوم هو -13.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر BabyLofi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BabyLofi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BabyLofi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BabyLofi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.74%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BabyLofi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.22%
-13.74%
+14.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
My name is BABY LOFI Baby Lofi is the adorable and mischievous son of #Lofi the Yeti, the legendary YETI of the #Sui Chain.💧 Baby Lofi carries the same playful spirit and determination as his father, but with his own unique charm and charisma! I was frozen 🥶❄️for centuries, but I've awakened and am ready to build a brighter future 🧊 Join me and my YETI FAM. Together, we’ll shape the future 💧🌍
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