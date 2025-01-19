سعر BabyFloki (BABYFLOKI)
سعر BabyFloki (BABYFLOKI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABYFLOKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BabyFloki الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.44
- تغيير سعر BabyFloki خلال اليوم هو -2.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BabyFloki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BabyFloki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BabyFloki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BabyFloki مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.72%
|30 يوم
|$ 0
|-18.20%
|60 يوم
|$ 0
|-0.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BabyFloki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.72%
-12.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Floki is MEME token based on ETH
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