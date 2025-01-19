سعر BabyDojo (BABYDOJO)
سعر BabyDojo (BABYDOJO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABYDOJO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BabyDojo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.09K
- تغيير سعر BabyDojo خلال اليوم هو -14.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BABYDOJO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BABYDOJO.
خلال اليوم، كان سعر BabyDojo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BabyDojo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BabyDojo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BabyDojo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.16%
|30 يوم
|$ 0
|-45.32%
|60 يوم
|$ 0
|+77.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BabyDojo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.50%
-14.16%
-41.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The babyDOJO token is Dojoswap's non-meme memecoin. The first CW20-Reflection token, 8% taxes is used to buy DOJO to be distributed as dividends, 1% tax used to buy DOJO is burnt. Remaining 1% is used for automatic liquidity acquisition for babyDOJO.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BABYDOJO إلى AUD
A$--
|1 BABYDOJO إلى GBP
￡--
|1 BABYDOJO إلى EUR
€--
|1 BABYDOJO إلى USD
$--
|1 BABYDOJO إلى MYR
RM--
|1 BABYDOJO إلى TRY
₺--
|1 BABYDOJO إلى JPY
¥--
|1 BABYDOJO إلى RUB
₽--
|1 BABYDOJO إلى INR
₹--
|1 BABYDOJO إلى IDR
Rp--
|1 BABYDOJO إلى PHP
₱--
|1 BABYDOJO إلى EGP
￡E.--
|1 BABYDOJO إلى BRL
R$--
|1 BABYDOJO إلى CAD
C$--
|1 BABYDOJO إلى BDT
৳--
|1 BABYDOJO إلى NGN
₦--
|1 BABYDOJO إلى UAH
₴--
|1 BABYDOJO إلى VES
Bs--
|1 BABYDOJO إلى PKR
Rs--
|1 BABYDOJO إلى KZT
₸--
|1 BABYDOJO إلى THB
฿--
|1 BABYDOJO إلى TWD
NT$--
|1 BABYDOJO إلى CHF
Fr--
|1 BABYDOJO إلى HKD
HK$--
|1 BABYDOJO إلى MAD
.د.م--