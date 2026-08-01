سعر babydogwifhat اليوم

السعر المباشر لمشروع babydogwifhat (BABYWIF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BABYWIF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BABYWIF.

يحتل babydogwifhat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,509.17، مع عرض متداول قدره 1000.00M BABYWIF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BABYWIF بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00795013، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BABYWIF بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق babydogwifhat (BABYWIF)

القيمة السوقية $ 19.51K$ 19.51K $ 19.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.51K$ 19.51K $ 19.51K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,995,966.0 999,995,966.0 999,995,966.0

القيمة السوقية الحالية لـ babydogwifhat هي $ 19.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BABYWIF يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999995966.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.51K.