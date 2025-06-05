سعر Babydog (BABYDOG)
سعر Babydog (BABYDOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.33K. يتم تحديث سعر BABYDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Babydog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Babydog خلال اليوم هو +23.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
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خلال اليوم، كان سعر Babydog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Babydog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Babydog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Babydog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+23.57%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Babydog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
+23.57%
+67.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Babydog was the pet of US Senator and West Virginia Governor James Justice and teamed up with his owner during the Republican National Convention Babydog has become a bona fide celebrity, having captured the public's attention Babydog 5.27 at BTC conference and more political events becoming the most talked about Dog the first pet dog in history to be able to attend national conventions political venues and he will be launching on Ethereum building community culture and promoting memecoin!
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