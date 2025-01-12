سعر BabyCrash (BABYCRASH)
سعر BabyCrash (BABYCRASH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABYCRASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BabyCrash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 240.62
- تغيير سعر BabyCrash خلال اليوم هو -5.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BabyCrash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BabyCrash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BabyCrash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BabyCrash مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.33%
|30 يوم
|$ 0
|-42.27%
|60 يوم
|$ 0
|-2.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BabyCrash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-5.33%
-16.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The most famous baby on base Babycrash is a memecoin inspired by the iconic successes of crash, a trader renowned for his remarkable adaptability and achievements in both traditional and crypto markets. Crash first rose to fame in the stock market, sharing his strategies with the world on his youtube channel, crash trading, since august 28, 2020. His keen market insights led him to the crypto space, where he earned the nickname 'crash' after expertly shorting bitcoin at its peak of $69k and placing strategic longs at its bottom of $16k.
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