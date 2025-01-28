سعر BabyCate (BABYCATE)
سعر BabyCate (BABYCATE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 99.38K. يتم تحديث سعر BABYCATE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BabyCate الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.90K
- تغيير سعر BabyCate خلال اليوم هو -5.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 690.00B
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خلال اليوم، كان سعر BabyCate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BabyCate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BabyCate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BabyCate مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.99%
|30 يوم
|$ 0
|-32.31%
|60 يوم
|$ 0
|-57.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BabyCate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-5.99%
-13.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Amidst the gloomy Memecoin scene on Binance Smart Chain, A new phenomenon has risen – BabyCate! Our mission is clear: to revitalise the memecoin scene on BSC and roll out the red carpet for the triumphant return of Changpeng Zhao, the beloved King of Binance. We believe that memecoins can be more than just fleeting trends. They have the power to build communities, spark creativity, and even drive innovation. With BabyCate, we're fostering an environment where fun and potential intertwine. As we eagerly await CZ's return, BabyCate is more than just a token; we're a passionate community, a movement dedicated to showing our unwavering support. Consider us the ultimate welcome-back gift, a testament to the excitement and anticipation surrounding the King's comeback.
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