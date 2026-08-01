سعر BabyBoomToken اليوم

السعر المباشر لمشروع BabyBoomToken (BBT) اليوم هو $ 0.04226137، مع تغير بنسبة 5.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BBT الحالي إلى USD هو $ 0.04226137 لكل BBT.

يحتل BabyBoomToken حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,257,004، مع عرض متداول قدره 171.72M BBT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BBT بين $ 0.04246307 (أدنى) و$ 0.04821668 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.939659، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03608602.

على المدى القصير، تحرك BBT بمقدار -2.66% خلال الساعة الماضية و+0.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 71.75K.

معلومات سوق BabyBoomToken (BBT)

القيمة السوقية $ 7.26M$ 7.26M $ 7.26M الحجم (24 ساعة) $ 71.75K$ 71.75K $ 71.75K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.26M$ 42.26M $ 42.26M إمداد دورة التداول 171.72M 171.72M 171.72M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BabyBoomToken هي $ 7.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 71.75K. العرض المتداول لـ BBT يبلغ 171.72M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.26M.