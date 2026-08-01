سعر BabyBonk اليوم

السعر المباشر لمشروع BabyBonk (BABYBONK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BABYBONK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BABYBONK.

يحتل BabyBonk حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 987,819، مع عرض متداول قدره 360.75B BABYBONK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BABYBONK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BABYBONK بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و+19.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BabyBonk (BABYBONK)

القيمة السوقية $ 987.82K$ 987.82K $ 987.82K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M إمداد دورة التداول 360.75B 360.75B 360.75B إجمالي العرض 360,750,000,000.0 360,750,000,000.0 360,750,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BabyBonk هي $ 987.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BABYBONK يبلغ 360.75B، مع إجمالي عرض 360750000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.15M.