سعر BabyBNBTiger (BABYBNBTIG)
سعر BabyBNBTiger (BABYBNBTIG) المباشر لليوم هو USD 0.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABYBNBTIG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BabyBNBTiger الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.32K
- تغيير سعر BabyBNBTiger خلال اليوم هو -1.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BabyBNBTiger مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BabyBNBTiger مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BabyBNBTiger مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BabyBNBTiger مقابل USD هو $ -0.00000000000000000016538218105265536 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|-1.52%
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|-21.98%
|60 يوم
|$ 0.0000000000
|-28.03%
|90 يوم
|$ -0.00000000000000000016538218105265536
|-100.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BabyBNBTiger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.69%
-1.52%
-14.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BabyBNBTiger is the king of beasts. He is a symbol of victory and strength. A small tiger cub with a big heart, brave and strong, kind and merciless. Bears fear him, and bulls love and respect him. He came to conquer scam, disappointments and losses. Everyone who follows him will gain financial wellbeing and prosperity. His older brother $BNBTiger managed to surprise everyone and rose in price an incredible 2243772%. Our little one will be able to repeat the success of his predecessor, so don't miss out on the golden opportunity to make a lot of X. The total number of 10.000.000.000.000.000.000.000.000 tokens, we will destroy 50%! Let's start from scratch and remove zeros. Let's make a record together!
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