سعر BabyAkita (BABYAKITA)
سعر BabyAkita (BABYAKITA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABYAKITA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BabyAkita الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.73
- تغيير سعر BabyAkita خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BabyAkita مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BabyAkita مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BabyAkita مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BabyAkita مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+9.77%
|60 يوم
|$ 0
|+14.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BabyAkita: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+2.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baby Akita is a pioneering decentralized autonomous organization (DAO) within the vibrant BabyAkita community, playing a crucial role in shaping the future trajectory of the ecosystem. With a commitment to decentralization, Baby Akita empowers its community members to actively participate in decision-making processes, fostering a collaborative environment that drives the evolution of the entire ecosystem.
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