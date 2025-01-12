سعر Baby Zeek (KITTEN)
سعر Baby Zeek (KITTEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.68K. يتم تحديث سعر KITTEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Zeek الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.87
- تغيير سعر Baby Zeek خلال اليوم هو -0.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Baby Zeek مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Zeek مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Zeek مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Zeek مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.65%
|30 يوم
|$ 0
|-32.88%
|60 يوم
|$ 0
|-32.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Zeek: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.65%
-14.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baby Zeek Coin is the kitten of the zkSync brand. A community meme coin that is the mascot is a cat named Zeek - we are his kitten.
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