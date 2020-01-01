توكنوميكس Baby Wen (BWEN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Baby Wen (BWEN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Baby Wen (BWEN) Discover BabyWen, the son of Wen In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don’t fit with the new community-driven vibe That’s where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he’s not just another one who's trying to take profit from his followers, he’s leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community. By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model. Join BabyWen and be part of the revolution! الموقع الرسمي: https://www.babywen.io اشتر BWEN الآن!

توكنوميكس Baby Wen (BWEN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Baby Wen (BWEN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 207.64K $ 207.64K $ 207.64K إجمالي العرض: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M العرض المتداول: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 207.64K $ 207.64K $ 207.64K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.218904 $ 0.218904 $ 0.218904 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00205763 $ 0.00205763 $ 0.00205763 السعر الحالي: $ 0.00208007 $ 0.00208007 $ 0.00208007 معرفة المزيد عن سعر Baby Wen (BWEN)

توكنوميكس Baby Wen (BWEN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Baby Wen (BWEN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BWEN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BWEN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BWEN، استكشف السعر المباشر لتوكن BWEN!

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