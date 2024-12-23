احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BWEN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BWEN.

سعر Baby Wen (BWEN) المباشر لليوم هو USD 0.092863 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.35M . يتم تحديث سعر BWEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Wen الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.18K - تغيير سعر Baby Wen خلال اليوم هو -0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 99.98M

أداء سعر Baby Wen (BWEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Wen مقابل USD هو $ -0.00020008619324481 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Wen مقابل USD هو $ -0.0511814981 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Wen مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Wen مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00020008619324481 -0.21% 30 يوم $ -0.0511814981 -55.11% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Wen (BWEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Wen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.091826$ 0.091826 $ 0.091826 24 ساعة مرتفع $ 0.098515$ 0.098515 $ 0.098515 عالية طوال الوقت $ 0.218904$ 0.218904 $ 0.218904 تغير السعر (1 ساعة) -0.75% تغير السعر (1يوم) -0.21% تغير السعر (7 أيام) -24.73%

معلومات سوق Baby Wen (BWEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: