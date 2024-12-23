سعر Baby Wen (BWEN)
سعر Baby Wen (BWEN) المباشر لليوم هو USD 0.092863. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.35M. يتم تحديث سعر BWEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Wen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.18K
- تغيير سعر Baby Wen خلال اليوم هو -0.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.98M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BWEN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BWEN.
خلال اليوم، كان سعر Baby Wen مقابل USD هو $ -0.00020008619324481 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Wen مقابل USD هو $ -0.0511814981 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Wen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Wen مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00020008619324481
|-0.21%
|30 يوم
|$ -0.0511814981
|-55.11%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Wen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.75%
-0.21%
-24.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Discover BabyWen, the son of Wen In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don’t fit with the new community-driven vibe That’s where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he’s not just another one who's trying to take profit from his followers, he’s leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community. By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model. Join BabyWen and be part of the revolution!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BWEN إلى AUD
A$0.14765217
|1 BWEN إلى GBP
￡0.07336177
|1 BWEN إلى EUR
€0.08821985
|1 BWEN إلى USD
$0.092863
|1 BWEN إلى MYR
RM0.4178835
|1 BWEN إلى TRY
₺3.26692034
|1 BWEN إلى JPY
¥14.52284457
|1 BWEN إلى RUB
₽9.54353051
|1 BWEN إلى INR
₹7.88778322
|1 BWEN إلى IDR
Rp1,497.79011289
|1 BWEN إلى PHP
₱5.46405892
|1 BWEN إلى EGP
￡E.4.72579807
|1 BWEN إلى BRL
R$0.56460704
|1 BWEN إلى CAD
C$0.13279409
|1 BWEN إلى BDT
৳11.05162563
|1 BWEN إلى NGN
₦143.75006674
|1 BWEN إلى UAH
₴3.87888751
|1 BWEN إلى VES
Bs4.736013
|1 BWEN إلى PKR
Rs25.74440949
|1 BWEN إلى KZT
₸48.56827763
|1 BWEN إلى THB
฿3.1759146
|1 BWEN إلى TWD
NT$3.03011969
|1 BWEN إلى CHF
Fr0.08264807
|1 BWEN إلى HKD
HK$0.72154551
|1 BWEN إلى MAD
.د.م0.93048726