سعر Baby Vibing Cat Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 20.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BABYVIBE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BABYVIBE.

يحتل Baby Vibing Cat Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 199,356، مع عرض متداول قدره 950.88M BABYVIBE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BABYVIBE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00270521، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BABYVIBE بمقدار +0.69% خلال الساعة الماضية و-39.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.00K.

معلومات سوق Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE)

القيمة السوقية $ 199.36K$ 199.36K $ 199.36K الحجم (24 ساعة) $ 3.00K$ 3.00K $ 3.00K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 199.36K$ 199.36K $ 199.36K إمداد دورة التداول 950.88M 950.88M 950.88M إجمالي العرض 950,880,436.5219594 950,880,436.5219594 950,880,436.5219594

القيمة السوقية الحالية لـ Baby Vibing Cat Coin هي $ 199.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.00K. العرض المتداول لـ BABYVIBE يبلغ 950.88M، مع إجمالي عرض 950880436.5219594. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 199.36K.