سعر Baby Troll (BABYTROLL)
سعر Baby Troll (BABYTROLL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABYTROLL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Troll الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.96
- تغيير سعر Baby Troll خلال اليوم هو -0.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Baby Troll مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Troll مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Troll مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Troll مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.66%
|30 يوم
|$ 0
|-3.59%
|60 يوم
|$ 0
|+28.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Troll: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-0.66%
-24.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to the wild side of cuteness – Savage Baby Troll, the crypto meme project that's turning the adorable into the audacious. More than just tokens, this is a journey into the untamed realms of blockchain where the sweetest giggles come with a savage roar! MarketCap: $1,099,149 Volume $799k
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