معلومات سعر Baby Trash (BTRASH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) -1.60% تغير السعر (7 أيام) -4.44%

سعر Baby Trash (BTRASH) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BTRASH بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBTRASH على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BTRASH +0.20% على مدار الساعة الماضية، -1.60% على مدار 24 ساعة، و -4.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Baby Trash (BTRASH)

القيمة السوقية $ 7.81K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.81K إمداد دورة التداول 999.99M إجمالي العرض 999,985,441.542389

القيمة السوقية الحالية لـ Baby Trash هي $ 7.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BTRASH يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999985441.542389. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.81K.