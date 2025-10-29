سعر Baby Trash المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BTRASH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BTRASH بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Baby Trash المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BTRASH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BTRASH بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Baby Trash

سعر Baby Trash (BTRASH)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BTRASH إلى USD:

--
----
-1.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Baby Trash (BTRASH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:02:35 (UTC+8)

معلومات سعر Baby Trash (BTRASH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

-1.60%

-4.44%

-4.44%

سعر Baby Trash (BTRASH) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BTRASH بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBTRASH على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BTRASH +0.20% على مدار الساعة الماضية، -1.60% على مدار 24 ساعة، و -4.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Baby Trash (BTRASH)

$ 7.81K
$ 7.81K$ 7.81K

--
----

$ 7.81K
$ 7.81K$ 7.81K

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,441.542389
999,985,441.542389 999,985,441.542389

القيمة السوقية الحالية لـ Baby Trash هي $ 7.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BTRASH يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999985441.542389. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.81K.

سجل سعر Baby Trash (BTRASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Trash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Trash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Trash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Trash مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.60%
30 يوم$ 0-21.99%
60 يوم$ 0-89.59%
90 يوم$ 0--

ما هو Baby Trash ( BTRASH )

Baby Trash is where garbage meets gains! We’re a fun, chaotic crypto community turning tiny messes into big opportunities. From stinky diapers to stacked wallets, our mission is to embrace the chaos, laugh at the madness, and ride the wildest waves of he crypto world together.

Baby Trash, Tiny trash, The messiest way to the moon. We rake the garbage, you rake the gains. You can buy now or cry later like a baby!

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Baby Trash (USD)

كم ستكون قيمة Baby Trash (BTRASH) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Baby Trash (BTRASH) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Baby Trash.

تحقق الآن من توقعات سعر Baby Trash!

عملة BTRASH إلى العملات المحلية

توكنوميكس Baby Trash (BTRASH)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Baby Trash (BTRASH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BTRASH والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Baby Trash (BTRASH)

كم يساوي Baby Trash (BTRASH) اليوم؟
سعر BTRASH المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BTRASH إلى USD الحالي؟
سعر BTRASH إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Baby Trash ؟
القيمة السوقية لعملة BTRASH هي $ 7.81K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BTRASH؟
العرض المتداول لتوكن BTRASH هو 999.99M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BTRASH؟
حقق BTRASH سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BTRASH؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 BTRASH.
ما هو حجم تداول BTRASH؟
حجم تداول BTRASH المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BTRASH هذا العام؟
قد يرتفع BTRASH هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BTRASH لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:02:35 (UTC+8)

تحديثات Baby Trash (BTRASH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

