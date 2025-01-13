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سعر Baby Tomcat (BABYTOMCAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BABYTOMCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Tomcat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 264.86 - تغيير سعر Baby Tomcat خلال اليوم هو +2.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Baby Tomcat (BABYTOMCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Tomcat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Tomcat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Tomcat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Tomcat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.28% 30 يوم $ 0 -5.80% 60 يوم $ 0 -0.09% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Tomcat (BABYTOMCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Tomcat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.86% تغير السعر (1يوم) +2.28% تغير السعر (7 أيام) +1.70%

معلومات سوق Baby Tomcat (BABYTOMCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: