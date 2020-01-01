توكنوميكس Baby Tiger ($BBT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Baby Tiger ($BBT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Baby Tiger ($BBT) Baby Tiger is the first reflexive meme coin. Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform) • When eth price increases, BBT borrows money against treasury Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury الموقع الرسمي: https://babytiger.io/ الوثيقة البيضاء: https://babytiger.io/whitepaper/?i=1 اشتر $BBT الآن!

توكنوميكس Baby Tiger ($BBT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Baby Tiger ($BBT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.96K $ 16.96K $ 16.96K إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.96K $ 16.96K $ 16.96K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01729649 $ 0.01729649 $ 0.01729649 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Baby Tiger ($BBT)

توكنوميكس Baby Tiger ($BBT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Baby Tiger ($BBT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $BBT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $BBT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $BBT، استكشف السعر المباشر لتوكن $BBT!

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