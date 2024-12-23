سعر Baby Tiger ($BBT)
سعر Baby Tiger ($BBT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 139.10K. يتم تحديث سعر $BBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Tiger الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.59K
- تغيير سعر Baby Tiger خلال اليوم هو +2.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.00B
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خلال اليوم، كان سعر Baby Tiger مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Tiger مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Tiger مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Tiger مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.35%
|30 يوم
|$ 0
|-99.51%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Tiger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.01%
+2.35%
-98.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baby Tiger is the first reflexive meme coin. Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform) • When eth price increases, BBT borrows money against treasury Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury
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