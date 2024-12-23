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سعر Baby Tiger ($BBT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 139.10K . يتم تحديث سعر $BBT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Tiger الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.59K - تغيير سعر Baby Tiger خلال اليوم هو +2.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.00B

أداء سعر Baby Tiger ($BBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Tiger مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Tiger مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Tiger مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Tiger مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.35% 30 يوم $ 0 -99.51% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Tiger ($BBT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Tiger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01729649$ 0.01729649 $ 0.01729649 تغير السعر (1 ساعة) +1.01% تغير السعر (1يوم) +2.35% تغير السعر (7 أيام) -98.94%

معلومات سوق Baby Tiger ($BBT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: