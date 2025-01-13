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سعر Baby Squid Game (BSG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BSG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Squid Game الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.11 - تغيير سعر Baby Squid Game خلال اليوم هو +0.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Baby Squid Game (BSG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Squid Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Squid Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Squid Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Squid Game مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.19% 30 يوم $ 0 -52.14% 60 يوم $ 0 -46.26% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Squid Game (BSG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Squid Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.19% تغير السعر (7 أيام) -21.02%

معلومات سوق Baby Squid Game (BSG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: