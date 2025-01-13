سعر Baby Squid Game (BSG)
سعر Baby Squid Game (BSG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BSG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Squid Game الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.11
- تغيير سعر Baby Squid Game خلال اليوم هو +0.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Baby Squid Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Squid Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Squid Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Squid Game مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.19%
|30 يوم
|$ 0
|-52.14%
|60 يوم
|$ 0
|-46.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Squid Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.19%
-21.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baby Squid Game is a fully decentralized, hyper-deflationary layer 2 Meme Token hosted on the Binance Smart Chain. BSG has an ambitious mission to become the first BSC Token to perform long-term consistent and strong growth with a progressive hyper-deflationary protocol. The BSG Token supply will experience decreases throughout time as BSG Tokens are consistently burned with our 3% Deflationary Burn Transaction Tax Protocol, which tightens the total supply. It has now been 2 years since BSG has launched and so far over 72% of the total/max supply has been burned!
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