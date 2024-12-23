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سعر Baby Solana (BABYSOL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 243.84K . يتم تحديث سعر BABYSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Solana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 721.36 - تغيير سعر Baby Solana خلال اليوم هو +21.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Baby Solana (BABYSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Solana مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +21.49% 30 يوم $ 0 -65.86% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Solana (BABYSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00125387$ 0.00125387 $ 0.00125387 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +21.49% تغير السعر (7 أيام) -8.03%

معلومات سوق Baby Solana (BABYSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: