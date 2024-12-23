سعر Baby Solana (BABYSOL)
سعر Baby Solana (BABYSOL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 243.84K. يتم تحديث سعر BABYSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Solana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 721.36
- تغيير سعر Baby Solana خلال اليوم هو +21.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Baby Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Solana مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+21.49%
|30 يوم
|$ 0
|-65.86%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+21.49%
-8.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BABYSOL – The Adorable Token with a Big Destiny! 🌞👶 Born on the Solana blockchain, BABYSOL is the cheeky little sibling of the crypto world, bringing giggles, gains, and good vibes to everyone. With its tiny footprints, BABYSOL is crawling its way into the hearts of Solana lovers, aiming for the moon and beyond! 🌕 🎯 Why BABYSOL? 🍼 BABYSOL is here to make your bags cuter. 🌈 It's not just a token; it’s a lifestyle of smiles and moon dreams. 🚀 From tiny steps to giant leaps, BABYSOL is growing fast! 👶 Join the Family! Let’s make Solana proud by raising this baby to greatness. Adopt BABYSOL today, and together, we’ll send this little rascal to the stars! ⭐ 🎉 BABYSOL: Because even babies deserve their moonshot! 🌌🍼
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