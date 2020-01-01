توكنوميكس Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe. With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him. As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend. الموقع الرسمي: https://babyshiro.vip/ اشتر BABYSHIRO الآن!

توكنوميكس Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.65K $ 16.65K $ 16.65K إجمالي العرض: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M العرض المتداول: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.65K $ 16.65K $ 16.65K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00429534 $ 0.00429534 $ 0.00429534 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

توكنوميكس Baby Shiro Neko (BABYSHIRO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BABYSHIRO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BABYSHIRO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BABYSHIRO، استكشف السعر المباشر لتوكن BABYSHIRO!

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