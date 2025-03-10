سعر Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)
سعر Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.95K. يتم تحديث سعر BABYSHIRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Shiro Neko الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.51
- تغيير سعر Baby Shiro Neko خلال اليوم هو -8.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر Baby Shiro Neko مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Shiro Neko مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Shiro Neko مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Shiro Neko مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.97%
|30 يوم
|$ 0
|-78.76%
|60 يوم
|$ 0
|-91.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Shiro Neko: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.66%
-8.97%
-43.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe. With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him. As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend.
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