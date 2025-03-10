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سعر Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.95K . يتم تحديث سعر BABYSHIRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Shiro Neko الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.51 - تغيير سعر Baby Shiro Neko خلال اليوم هو -8.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M

أداء سعر Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Shiro Neko مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Shiro Neko مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Shiro Neko مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Shiro Neko مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.97% 30 يوم $ 0 -78.76% 60 يوم $ 0 -91.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Shiro Neko: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00429534$ 0.00429534 $ 0.00429534 تغير السعر (1 ساعة) -0.66% تغير السعر (1يوم) -8.97% تغير السعر (7 أيام) -43.64%

معلومات سوق Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: