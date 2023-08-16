توكنوميكس Baby Shiba Inu (BABYSHIB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Baby Shiba Inu (BABYSHIB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu. $BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available. $BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds. As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization. الموقع الرسمي: https://babyshib.vip الوثيقة البيضاء: https://babyshiba-1.gitbook.io/babyshiba-shibpaper/ اشتر BABYSHIB الآن!

توكنوميكس Baby Shiba Inu (BABYSHIB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Baby Shiba Inu (BABYSHIB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 387.33K $ 387.33K $ 387.33K إجمالي العرض: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M العرض المتداول: $ 394.94M $ 394.94M $ 394.94M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 411.91K $ 411.91K $ 411.91K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03275629 $ 0.03275629 $ 0.03275629 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00098121 $ 0.00098121 $ 0.00098121 معرفة المزيد عن سعر Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

توكنوميكس Baby Shiba Inu (BABYSHIB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Baby Shiba Inu (BABYSHIB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BABYSHIB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BABYSHIB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BABYSHIB، استكشف السعر المباشر لتوكن BABYSHIB!

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