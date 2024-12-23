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سعر Baby Shiba Inu (BABYSHIB) المباشر لليوم هو USD 0.0013808 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 547.60K . يتم تحديث سعر BABYSHIB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Shiba Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.40K - تغيير سعر Baby Shiba Inu خلال اليوم هو -2.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 394.94M

أداء سعر Baby Shiba Inu (BABYSHIB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Shiba Inu مقابل USD هو $ -0.0000752123 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Shiba Inu مقابل USD هو $ -0.0003677519 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Shiba Inu مقابل USD هو $ +0.000379484168891833 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.22% 30 يوم $ -0.0000752123 -5.44% 60 يوم $ -0.0003677519 -26.63% 90 يوم $ +0.000379484168891833 +37.90%

تحليل سعر Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Shiba Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00137369$ 0.00137369 $ 0.00137369 24 ساعة مرتفع $ 0.00145522$ 0.00145522 $ 0.00145522 عالية طوال الوقت $ 0.03275629$ 0.03275629 $ 0.03275629 تغير السعر (1 ساعة) +0.46% تغير السعر (1يوم) -2.22% تغير السعر (7 أيام) -22.87%

معلومات سوق Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: