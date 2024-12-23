سعر Baby Shiba Inu (BABYSHIB)
سعر Baby Shiba Inu (BABYSHIB) المباشر لليوم هو USD 0.0013808. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 547.60K. يتم تحديث سعر BABYSHIB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Shiba Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.40K
- تغيير سعر Baby Shiba Inu خلال اليوم هو -2.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 394.94M
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خلال اليوم، كان سعر Baby Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Shiba Inu مقابل USD هو $ -0.0000752123 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Shiba Inu مقابل USD هو $ -0.0003677519 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Shiba Inu مقابل USD هو $ +0.000379484168891833 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.22%
|30 يوم
|$ -0.0000752123
|-5.44%
|60 يوم
|$ -0.0003677519
|-26.63%
|90 يوم
|$ +0.000379484168891833
|+37.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Shiba Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
-2.22%
-22.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu. $BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available. $BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds. As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization.
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A$0.002195472
|1 BABYSHIB إلى GBP
￡0.001090832
|1 BABYSHIB إلى EUR
€0.00131176
|1 BABYSHIB إلى USD
$0.0013808
|1 BABYSHIB إلى MYR
RM0.006185984
|1 BABYSHIB إلى TRY
₺0.048590352
|1 BABYSHIB إلى JPY
¥0.215874272
|1 BABYSHIB إلى RUB
₽0.141891008
|1 BABYSHIB إلى INR
₹0.117368
|1 BABYSHIB إلى IDR
Rp22.270964624
|1 BABYSHIB إلى PHP
₱0.080956304
|1 BABYSHIB إلى EGP
￡E.0.07021368
|1 BABYSHIB إلى BRL
R$0.008381456
|1 BABYSHIB إلى CAD
C$0.001974544
|1 BABYSHIB إلى BDT
৳0.164301392
|1 BABYSHIB إلى NGN
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₴0.057662208
|1 BABYSHIB إلى VES
Bs0.0704208
|1 BABYSHIB إلى PKR
Rs0.382702528
|1 BABYSHIB إلى KZT
₸0.722172208
|1 BABYSHIB إلى THB
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|1 BABYSHIB إلى CHF
Fr0.001228912
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HK$0.010728816
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