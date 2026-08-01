سعر Baby Shark Universe اليوم

السعر المباشر لمشروع Baby Shark Universe (BSU) اليوم هو $ 0.00516569، مع تغير بنسبة 17.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BSU الحالي إلى USD هو $ 0.00516569 لكل BSU.

يحتل Baby Shark Universe حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,381,675، مع عرض متداول قدره 850.00M BSU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BSU بين $ 0.0043335 (أدنى) و$ 0.00657508 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.358087، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00333197.

على المدى القصير، تحرك BSU بمقدار -2.63% خلال الساعة الماضية و+7.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.57M.

معلومات سوق Baby Shark Universe (BSU)

القيمة السوقية $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M الحجم (24 ساعة) $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M إمداد دورة التداول 850.00M 850.00M 850.00M إجمالي العرض 850,000,000.0 850,000,000.0 850,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Baby Shark Universe هي $ 4.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.57M. العرض المتداول لـ BSU يبلغ 850.00M، مع إجمالي عرض 850000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.38M.