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سعر Baby Shark Tank (BASHTANK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BASHTANK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Shark Tank الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.04 - تغيير سعر Baby Shark Tank خلال اليوم هو -0.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Baby Shark Tank (BASHTANK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Shark Tank مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Shark Tank مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Shark Tank مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Shark Tank مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.68% 30 يوم $ 0 -4.33% 60 يوم $ 0 +9.76% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Shark Tank (BASHTANK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Shark Tank: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.68% تغير السعر (7 أيام) -2.93%

معلومات سوق Baby Shark Tank (BASHTANK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: