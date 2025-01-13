سعر Baby Shark Tank (BASHTANK)
سعر Baby Shark Tank (BASHTANK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BASHTANK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Shark Tank الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.04
- تغيير سعر Baby Shark Tank خلال اليوم هو -0.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Baby Shark Tank مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Shark Tank مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Shark Tank مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Shark Tank مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.68%
|30 يوم
|$ 0
|-4.33%
|60 يوم
|$ 0
|+9.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Shark Tank: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.68%
-2.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Deflationary, community based, 'frictionless' token. 10% transaction tax, 8% goes to liquidity pool and 2% split to holders. Holders receive passive tokens, and price floor continues to rise over time. Large amount of marketing already and much more coming. Start with hype from an Elon Musk tweet, but has continued to grow and push higher price each day.
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