سعر Baby Shark Meme اليوم

السعر المباشر لمشروع Baby Shark Meme (BABYSHARK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BABYSHARK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BABYSHARK.

يحتل Baby Shark Meme حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,828.71، مع عرض متداول قدره 849.35M BABYSHARK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BABYSHARK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.12534، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BABYSHARK بمقدار +0.25% خلال الساعة الماضية و-2.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Baby Shark Meme (BABYSHARK)

القيمة السوقية $ 19.83K$ 19.83K $ 19.83K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.83K$ 19.83K $ 19.83K إمداد دورة التداول 849.35M 849.35M 849.35M إجمالي العرض 999,790,561.291955 999,790,561.291955 999,790,561.291955

القيمة السوقية الحالية لـ Baby Shark Meme هي $ 19.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BABYSHARK يبلغ 849.35M، مع إجمالي عرض 999790561.291955. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.83K.