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سعر Baby Shark Meme المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BABYSHARK هي 19,828.71 USD. تابع تحديثات أسعار BABYSHARK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Baby Shark Meme المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BABYSHARK هي 19,828.71 USD. تابع تحديثات أسعار BABYSHARK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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ما هو BABYSHARK

الموقع الرسمي لـ BABYSHARK

اقتصاد توكن BABYSHARK

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سعر Baby Shark Meme (BABYSHARK)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BABYSHARK إلى USD:

$0.0000199
$0.0000199$0.0000199
+2.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Baby Shark Meme (BABYSHARK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:30:37 (UTC+8)

سعر Baby Shark Meme اليوم

السعر المباشر لمشروع Baby Shark Meme (BABYSHARK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BABYSHARK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BABYSHARK.

يحتل Baby Shark Meme حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,828.71، مع عرض متداول قدره 849.35M BABYSHARK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BABYSHARK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.12534، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BABYSHARK بمقدار +0.25% خلال الساعة الماضية و-2.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Baby Shark Meme (BABYSHARK)

$ 19.83K
$ 19.83K$ 19.83K

--
----

$ 19.83K
$ 19.83K$ 19.83K

849.35M
849.35M 849.35M

999,790,561.291955
999,790,561.291955 999,790,561.291955

القيمة السوقية الحالية لـ Baby Shark Meme هي $ 19.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BABYSHARK يبلغ 849.35M، مع إجمالي عرض 999790561.291955. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.83K.

سجل سعر Baby Shark Meme بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.12534
$ 0.12534$ 0.12534

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

+1.93%

-2.52%

-2.52%

سجل سعر Baby Shark Meme (BABYSHARK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Shark Meme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Shark Meme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Shark Meme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Shark Meme مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+1.93%
30 يوم$ 0+2.65%
60 يوم$ 0-17.14%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Baby Shark Meme

Baby Shark Meme (BABYSHARK) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BABYSHARK في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBaby Shark Meme (BABYSHARK) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Baby Shark Meme نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Baby Shark Meme الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BABYSHARK للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Baby Shark Meme.

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المصدر Baby Shark Meme (BABYSHARK)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن Baby Shark Meme

ما هو سعر التداول الحالي لـ Baby Shark Meme؟

يبلغ سعر Baby Shark Meme (BABYSHARK) حاليًا $ USD، مما يعكس تحركًا في السعر بنسبة 1.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمثل هذا السعر أحدث معدل سوقي مجمّع عبر البورصات الرئيسية ويتم تحديثه باستمرار بناءً على نشاط السوق المباشر.

ما العوامل التي تؤثر في تحرك سعر Baby Shark Meme اليوم؟

إن التحرك الأخير في السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل من مزيج من معنويات السوق وتقلبات السيولة وأداء شامل ضمن قطاع Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. كما قد تسهم التوجهات الاقتصادية الأوسع والنشاط على السلسلة -- في التقلبات قصيرة الأجل.

ما مدى قوة الاهتمام التجاري بـ BABYSHARK؟

لقد حقق المستثمرون حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى مشاركة فعالة. وعادةً ما يدل ارتفاع الحجم على زيادة الثقة واكتشاف أفضل للسعر.

ما هو موقع Baby Shark Meme في سوق العملات المشفرة العالمي؟

يحمل حاليًا المرتبة #9196 في السوق برأسمال سوقي يبلغ $19828.71، مما يجعله من بين الأصول الأكثر رسوخًا ضمن قطاعه.

ماذا يخبرنا المعروض المتداول عن BABYSHARK؟

مع وجود 849346956.628187 من الرموز المميزة في التداول، يلعب مستوى المعروض دورًا رئيسيًا في تحديد الندرة والتضخم على المدى الطويل وتقييم السوق.

كيف يقارن سعر اليوم بأداء Baby Shark Meme الأخير؟

إن نطاق السعر بين $ و$ خلال الـ 24 ساعة الماضية يبرز تذبذب السعر خلال اليوم ويساعد المتداولين على تقييم فرص السعر على المدى القصير.

كيف يقارن Baby Shark Meme بالأصول المماثلة؟

في مواجهة رموز Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem الأخرى، لا يزال BABYSHARK يُظهر أداءً تنافسيًا، مدعومًا بحجم ثابت واهتمام مستمر من قبل المشاركين من القطاعين الخاص والمؤسساتي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Baby Shark Meme

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:30:37 (UTC+8)

تحديثات Baby Shark Meme (BABYSHARK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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