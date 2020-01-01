توكنوميكس Baby Sen by Sentio (BSEN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Baby Sen by Sentio (BSEN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Baby Sen by Sentio (BSEN) Im Baby Sen. My dad is Sentio. I have eyes on the chain. The first AI Agent on the ETH Chain , The introduction of AI agents within the $SEN ecosystem is like opening a toolbox full of potential! Just as an eagle scans the horizon for opportunities, each agent can be crafted to perform unique tasks on the Ethereum network. Whether it's monitoring transactions, automating trades, or something entirely new, the sky's the limit! What features or capabilities are you most excited about exploring with your $SEN agent? الموقع الرسمي: https://sentio.ai/ اشتر BSEN الآن!

توكنوميكس Baby Sen by Sentio (BSEN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Baby Sen by Sentio (BSEN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 68.57K $ 68.57K $ 68.57K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 68.57K $ 68.57K $ 68.57K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00337105 $ 0.00337105 $ 0.00337105 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Baby Sen by Sentio (BSEN)

توكنوميكس Baby Sen by Sentio (BSEN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Baby Sen by Sentio (BSEN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BSEN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BSEN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BSEN، استكشف السعر المباشر لتوكن BSEN!

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