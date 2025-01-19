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سعر Baby Sen by Sentio (BSEN) المباشر لليوم هو USD 0.00175661 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BSEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Sen by Sentio الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.87K - تغيير سعر Baby Sen by Sentio خلال اليوم هو -15.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Baby Sen by Sentio (BSEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Sen by Sentio مقابل USD هو $ -0.000332449249401582 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Sen by Sentio مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Sen by Sentio مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Sen by Sentio مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000332449249401582 -15.91% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Sen by Sentio (BSEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Sen by Sentio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00151036$ 0.00151036 $ 0.00151036 24 ساعة مرتفع $ 0.00235976$ 0.00235976 $ 0.00235976 عالية طوال الوقت $ 0.00329967$ 0.00329967 $ 0.00329967 تغير السعر (1 ساعة) +4.65% تغير السعر (1يوم) -15.91% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Baby Sen by Sentio (BSEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: