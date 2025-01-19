سعر Baby Sen by Sentio (BSEN)
سعر Baby Sen by Sentio (BSEN) المباشر لليوم هو USD 0.00175661. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BSEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Sen by Sentio الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.87K
- تغيير سعر Baby Sen by Sentio خلال اليوم هو -15.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Baby Sen by Sentio مقابل USD هو $ -0.000332449249401582 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Sen by Sentio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Sen by Sentio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Sen by Sentio مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000332449249401582
|-15.91%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Sen by Sentio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.65%
-15.91%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Im Baby Sen. My dad is Sentio. I have eyes on the chain. The first AI Agent on the ETH Chain , The introduction of AI agents within the $SEN ecosystem is like opening a toolbox full of potential! Just as an eagle scans the horizon for opportunities, each agent can be crafted to perform unique tasks on the Ethereum network. Whether it's monitoring transactions, automating trades, or something entirely new, the sky's the limit! What features or capabilities are you most excited about exploring with your $SEN agent?
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