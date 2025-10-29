معلومات سعر Baby Rudi (BABYRUDI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.41% تغير السعر (1يوم) -2.11% تغير السعر (7 أيام) +1.48% تغير السعر (7 أيام) +1.48%

سعر Baby Rudi (BABYRUDI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BABYRUDI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBABYRUDI على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BABYRUDI -0.41% على مدار الساعة الماضية، -2.11% على مدار 24 ساعة، و +1.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Baby Rudi (BABYRUDI)

القيمة السوقية $ 24.79K$ 24.79K $ 24.79K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.79K$ 24.79K $ 24.79K إمداد دورة التداول 378,567.71T 378,567.71T 378,567.71T إجمالي العرض 3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17

القيمة السوقية الحالية لـ Baby Rudi هي $ 24.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BABYRUDI يبلغ 378,567.71T، مع إجمالي عرض 3.7856771398903155e+17. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.79K.