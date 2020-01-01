توكنوميكس Baby Purple Pepe (BABYPURPE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Baby Purple Pepe (BABYPURPE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Baby Purpe is a Solana-based meme token inspired by a quirky, purple version of the internet's beloved Pepe character. Designed to add a splash of fun to the crypto world, Baby Purpe aims to "make Solana great again" by creating a unique blend of viral entertainment and community-driven investment. Created by the community for the community, Baby Purpe isn’t just a token—it’s a social movement, a lighthearted way for fans of both Solana and internet culture to engage, connect, and potentially grow their investment. الموقع الرسمي: https://babypurpe.xyz/ اشتر BABYPURPE الآن!

توكنوميكس Baby Purple Pepe (BABYPURPE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Baby Purple Pepe (BABYPURPE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 38.06K $ 38.06K $ 38.06K إجمالي العرض: $ 993.68M $ 993.68M $ 993.68M العرض المتداول: $ 993.68M $ 993.68M $ 993.68M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 38.06K $ 38.06K $ 38.06K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00151285 $ 0.00151285 $ 0.00151285 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Baby Purple Pepe (BABYPURPE)

توكنوميكس Baby Purple Pepe (BABYPURPE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Baby Purple Pepe (BABYPURPE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BABYPURPE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BABYPURPE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BABYPURPE، استكشف السعر المباشر لتوكن BABYPURPE!

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