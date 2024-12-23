سعر Baby Purple Pepe (BABYPURPE)
سعر Baby Purple Pepe (BABYPURPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.92K. يتم تحديث سعر BABYPURPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Purple Pepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.77K
- تغيير سعر Baby Purple Pepe خلال اليوم هو +4.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 994.12M
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خلال اليوم، كان سعر Baby Purple Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Purple Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Purple Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Purple Pepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.33%
|30 يوم
|$ 0
|-68.36%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Purple Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
+4.33%
-34.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baby Purpe is a Solana-based meme token inspired by a quirky, purple version of the internet's beloved Pepe character. Designed to add a splash of fun to the crypto world, Baby Purpe aims to "make Solana great again" by creating a unique blend of viral entertainment and community-driven investment. Created by the community for the community, Baby Purpe isn’t just a token—it’s a social movement, a lighthearted way for fans of both Solana and internet culture to engage, connect, and potentially grow their investment.
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