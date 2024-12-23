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سعر Baby Purple Pepe (BABYPURPE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.92K . يتم تحديث سعر BABYPURPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Purple Pepe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.77K - تغيير سعر Baby Purple Pepe خلال اليوم هو +4.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 994.12M

أداء سعر Baby Purple Pepe (BABYPURPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Purple Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Purple Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Purple Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Purple Pepe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.33% 30 يوم $ 0 -68.36% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Purple Pepe (BABYPURPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Purple Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00151285$ 0.00151285 $ 0.00151285 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) +4.33% تغير السعر (7 أيام) -34.07%

معلومات سوق Baby Purple Pepe (BABYPURPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: