سعر Baby Pnut (BABYPNUT)
سعر Baby Pnut (BABYPNUT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 183.83K. يتم تحديث سعر BABYPNUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Pnut الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.50K
- تغيير سعر Baby Pnut خلال اليوم هو -0.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 979.83M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BABYPNUT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BABYPNUT.
خلال اليوم، كان سعر Baby Pnut مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Pnut مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Pnut مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Pnut مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.87%
|30 يوم
|$ 0
|-55.44%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Pnut: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.51%
-0.87%
-33.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet BABY PNUT CTO, the adorable, community-driven token taking the Solana blockchain by storm. With a mission to bring accessibility, fun, and value to the crypto world, BABY PNUT has quickly become a favorite among both newcomers and seasoned investors alike. Built on Solana's efficient and scalable platform, BABY PNUT offers swift transactions, low fees, and an easy entry point into the world of digital assets. From innovative utility to its playful branding, BABY PNUT aims to redefine the future of community tokens by fostering a close-knit, engaged ecosystem. Join BABY PNUT's journey on Solana to be part of a token that values community, transparency, and a touch of humor in every transaction. 🚀
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BABYPNUT إلى AUD
A$--
|1 BABYPNUT إلى GBP
￡--
|1 BABYPNUT إلى EUR
€--
|1 BABYPNUT إلى USD
$--
|1 BABYPNUT إلى MYR
RM--
|1 BABYPNUT إلى TRY
₺--
|1 BABYPNUT إلى JPY
¥--
|1 BABYPNUT إلى RUB
₽--
|1 BABYPNUT إلى INR
₹--
|1 BABYPNUT إلى IDR
Rp--
|1 BABYPNUT إلى PHP
₱--
|1 BABYPNUT إلى EGP
￡E.--
|1 BABYPNUT إلى BRL
R$--
|1 BABYPNUT إلى CAD
C$--
|1 BABYPNUT إلى BDT
৳--
|1 BABYPNUT إلى NGN
₦--
|1 BABYPNUT إلى UAH
₴--
|1 BABYPNUT إلى VES
Bs--
|1 BABYPNUT إلى PKR
Rs--
|1 BABYPNUT إلى KZT
₸--
|1 BABYPNUT إلى THB
฿--
|1 BABYPNUT إلى TWD
NT$--
|1 BABYPNUT إلى CHF
Fr--
|1 BABYPNUT إلى HKD
HK$--
|1 BABYPNUT إلى MAD
.د.م--