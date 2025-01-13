احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PEPER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PEPER.

سعر Baby Pepe on ETH (PEPER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PEPER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Pepe on ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.43 - تغيير سعر Baby Pepe on ETH خلال اليوم هو +0.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Baby Pepe on ETH (PEPER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Pepe on ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Pepe on ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Pepe on ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Pepe on ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.38% 30 يوم $ 0 -13.27% 60 يوم $ 0 -10.26% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Pepe on ETH (PEPER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Pepe on ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) +0.38% تغير السعر (7 أيام) -6.11%

معلومات سوق Baby Pepe on ETH (PEPER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: