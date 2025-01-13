سعر Baby Pepe on ETH (PEPER)
سعر Baby Pepe on ETH (PEPER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PEPER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Pepe on ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.43
- تغيير سعر Baby Pepe on ETH خلال اليوم هو +0.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PEPER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PEPER.
خلال اليوم، كان سعر Baby Pepe on ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Pepe on ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Pepe on ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Pepe on ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.38%
|30 يوم
|$ 0
|-13.27%
|60 يوم
|$ 0
|-10.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Pepe on ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.27%
+0.38%
-6.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baby Pepe - $PEPER - By Matt Furie
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PEPER إلى AUD
A$--
|1 PEPER إلى GBP
￡--
|1 PEPER إلى EUR
€--
|1 PEPER إلى USD
$--
|1 PEPER إلى MYR
RM--
|1 PEPER إلى TRY
₺--
|1 PEPER إلى JPY
¥--
|1 PEPER إلى RUB
₽--
|1 PEPER إلى INR
₹--
|1 PEPER إلى IDR
Rp--
|1 PEPER إلى PHP
₱--
|1 PEPER إلى EGP
￡E.--
|1 PEPER إلى BRL
R$--
|1 PEPER إلى CAD
C$--
|1 PEPER إلى BDT
৳--
|1 PEPER إلى NGN
₦--
|1 PEPER إلى UAH
₴--
|1 PEPER إلى VES
Bs--
|1 PEPER إلى PKR
Rs--
|1 PEPER إلى KZT
₸--
|1 PEPER إلى THB
฿--
|1 PEPER إلى TWD
NT$--
|1 PEPER إلى CHF
Fr--
|1 PEPER إلى HKD
HK$--
|1 PEPER إلى MAD
.د.م--