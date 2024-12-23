احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BABYPEPE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BABYPEPE.

سعر Baby Pepe (BABYPEPE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.68M . يتم تحديث سعر BABYPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Pepe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 646.60K - تغيير سعر Baby Pepe خلال اليوم هو -12.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B

أداء سعر Baby Pepe (BABYPEPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Pepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Pepe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.35% 30 يوم $ 0 -36.70% 60 يوم $ 0 +17.97% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Pepe (BABYPEPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -12.35% تغير السعر (7 أيام) -54.38%

معلومات سوق Baby Pepe (BABYPEPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: