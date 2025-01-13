سعر Baby PeiPei (BABYPEIPEI)
سعر Baby PeiPei (BABYPEIPEI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABYPEIPEI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby PeiPei الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.15
- تغيير سعر Baby PeiPei خلال اليوم هو +0.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Baby PeiPei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby PeiPei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby PeiPei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby PeiPei مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.46%
|30 يوم
|$ 0
|-8.91%
|60 يوم
|$ 0
|+22.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby PeiPei: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.46%
-1.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baby PeiPei is like the sequel to PeiPei, and it's a fresh start for anyone who missed out on the first one. Let's put our trust in this new generation, the Baby PeiPei generation. Come on, join the Baby PeiPei army with us and let's reach for the moon together $BabyPeiPei coin has no association with Matt Furie or his creation Pepe the Frog. This token is simply paying homage to a meme we all love and recognize. $BabyPeiPei is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. the coin is completely useless and for entertainment purposes only.
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