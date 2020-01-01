توكنوميكس Baby Peanut (BABYP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Baby Peanut (BABYP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Baby Peanut (BABYP) Baby Peanut is an adorable baby squirrel with chubby cheeks and bright, curious eyes. Baby Peanut loves to play among the leaves, proudly showing off his tiny, fluffy tail. With his little steps and innocent antics, he brings joy wherever he goes, spreading smiles with each of his cheerful jumps! This token is perfect for anyone needing a dose of happiness from a tiny, lively creature full of energy and charm. الموقع الرسمي: https://babypnut.life اشتر BABYP الآن!

توكنوميكس Baby Peanut (BABYP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Baby Peanut (BABYP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.02K $ 9.02K $ 9.02K إجمالي العرض: $ 998.49M $ 998.49M $ 998.49M العرض المتداول: $ 998.49M $ 998.49M $ 998.49M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.02K $ 9.02K $ 9.02K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00187932 $ 0.00187932 $ 0.00187932 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Baby Peanut (BABYP)

توكنوميكس Baby Peanut (BABYP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Baby Peanut (BABYP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BABYP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BABYP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BABYP، استكشف السعر المباشر لتوكن BABYP!

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