احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BABYP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BABYP.

سعر Baby Peanut (BABYP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.91K . يتم تحديث سعر BABYP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baby Peanut الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 359.25 - تغيير سعر Baby Peanut خلال اليوم هو +0.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.59M

أداء سعر Baby Peanut (BABYP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baby Peanut مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Peanut مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Peanut مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Peanut مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.83% 30 يوم $ 0 -45.06% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Baby Peanut (BABYP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Peanut: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00187932$ 0.00187932 $ 0.00187932 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) +0.83% تغير السعر (7 أيام) -21.84%

معلومات سوق Baby Peanut (BABYP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: