سعر Baby Peanut (BABYP)
سعر Baby Peanut (BABYP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.91K. يتم تحديث سعر BABYP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baby Peanut الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 359.25
- تغيير سعر Baby Peanut خلال اليوم هو +0.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.59M
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خلال اليوم، كان سعر Baby Peanut مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baby Peanut مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baby Peanut مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baby Peanut مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.83%
|30 يوم
|$ 0
|-45.06%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baby Peanut: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
+0.83%
-21.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baby Peanut is an adorable baby squirrel with chubby cheeks and bright, curious eyes. Baby Peanut loves to play among the leaves, proudly showing off his tiny, fluffy tail. With his little steps and innocent antics, he brings joy wherever he goes, spreading smiles with each of his cheerful jumps! This token is perfect for anyone needing a dose of happiness from a tiny, lively creature full of energy and charm.
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